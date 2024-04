شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 27.. فاروق يتهم يحيى باختلاس مليون جنيه في محضر رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 27 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يعرض على قناة ON ومنصةWatch it، رد فاروق "أحمد رزق" على تصرف تحرير يحيى "تامر نبيل" محضر ضده حول عدم الانتهاء من تراخيص البازار وكذلك خطف والدته ناهد واجراء ملعوب عليها أدخلها السجن، حيث قام فاروق بتحرير محضر ضد يحيى يتهمه فيها بختلاس مليون جنيه من شركة السياحة وقت عمله معه فيها.

يذهب يحيى إلى الشركة ويحصل على كافة الأوراق الخاصة بالحسابات وأعطاها إلى الضابط احمد وهذا الورق يثبت أن يحيى لم يختلس أي أموال من الشركة وأن بلاغ فاروق ليس إلا بلاغ كيدى، وفى نفس الوقت تفشل محاولات فاروق لاخراج والدتها ناهد من الحيس حتى بكفالة ويتم تجديد حسبها وتحرص ناهد ابنها على ياسين بعد تخطيطه لكل ما حدث.

وشهدت الحلقة 27 من مسلسل بيت الرفاعى، تفكير سعيد الطرش "محمد لطفى" في ساعدة ياسين الرفاعى بطريقته الخاصة حتى يثبت برائته من تهمة قتل الخادمة نسمة، حيث خطف سعيد بمساعدة بذرة "إبراهيم السمان" ابن عجوزة "شادي جميل" الذراع اليمين لفاروق والذى قتل نسمة للضغط عليه حتى يعترف ويخرج ياسين من القضية.

يرفض ياسين طريقة سعيد بخطف طفل مهما كان ولكن سعيد يحاول إقناعه بان هذه الطريقة المناسبة لمواجهة ما يفعله فاروق وحتى يحصل على حقه ويعود لحياته الطبيعية مرة أخرى، وفى نفس الوقت جمالات تؤيد طريقة سعيد بعدما أغلقت كافة الأبواب وكذلك أن الطفل لن يتم ايذائه بأى شيء وبدأ ياسين بالاقتناع بذلك.

مسلسل بيت الرفاعى ضمن مسلسلات رمضان 2024



