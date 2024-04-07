شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: هناك كيميا فنية بينى وبين شريف منير ظهرت للجمهور فى بقينا اتنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة رانيا يوسف لـ الخليج 365: "شريف منير فنان قدير وممثل شاطر وموهوب ودمه خفيف ومرح جدا داخل اللوكيشن، فهو إنسان جميل ويتعاون مع الجميع، وكان هناك كيميا فنية وتفاهم كبير بيننا داخل العمل، وأعتقد أن ذلك ظهر على الشاشة للجمهور".

وأضافت رانيا يوسف: استفدت جدا من تجربتى الشخصية مع أبو بناتى فى المسلسل، والكثير من المواقف التى قدمتها فى العمل حقيقية مررت بها، وبالتالى حياتى الزوجية تشبه كثيرا حياة ياسمين الجمال فى حياتها مع شريف منير فى المسلسل".

يُعرض مسلسل بقينا اتنين، بطولة شريف منير ورانيا يوسف على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.

