شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 27.. ياسين يساوم عحوزة بتسليم فاروق مقابل استعادة ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 27 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يعرض على قناة ON ومنصةWatch it، اقتناع ياسين "أمير كرارة" بأن خطف الطفل اين عجوزة هو الحل الأنسب، ويذهب لمقابلته أما منزله قبل ذهابه الى القسم وعمل محضر، ويطلب ياسين من عجوزة تسليم فاروق "أحمد رزق" مقابل ارجاع ابنه مرة أخرى ويطلب منه تسليم فاروق ويرفض عجوزة وينكر أيضاً أنه من قتل نسمة.

يهدد ياسين، عجوزة بأنه سيرم ى إبنه في الشارع ولن يجده طيلة حياته ليوافق عجوزه على التعاون مع ياسين، ولكن في نفس الوقت يذهب ويخبر فاروق بما دار بينه وبين ياسين ويكشف له أن ياسين هدده وطلب منه الإبلاغ عنه ويعترف بتحريض انه حرض على قتل نسمة ويقرر فاروق مساعدته حتى يستعيد ابنه من ياسين.

وشهد الحلقة 27 من مسلسل بيت الرفاعى رد فاروق على تحرير يحيى "تامر نبيل" محضر ضده حول عدم الانتهاء من تراخيص البازار وكذلك خطف والدته ناهد واجراء ملعوب عليها أدخلها السجن، حيث قام فاروق بتحرير محضر ضد يحيى يتهمه فيها بختلاس مليون جنيه من شركة السياحة وقت عمله معه فيها.

يذهب يحيى إلى الشركة ويحصل على كافة الأوراق الخاصة بالحسابات وأعطاها إلى الضابط احمد وهذا الورق يثبت أن يحيى لم يختلس أي أموال من الشركة وأن بلاغ فاروق ليس إلا بلاغ كيدى، وفى نفس الوقت تفشل محاولات فاروق لاخراج والدتها ناهد من الحيس حتى بكفالة ويتم تجديد حسبها وتحرص ناهد ابنها على ياسين بعد تخطيطه لكل ما حدث.

مسلسل بيت الرفاعى ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.