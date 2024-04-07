شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: من واقع مسلسل بقينا اتنين أنصح كل بنت باختيار شريك حياة شبهها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة رانيا يوسف لـ الخليج 365: "من واقع مسلسل «بقينا اتنين» ومن خلال تجاربتي الشخصية أطالب كل البنات بحسن اختيار شريك حياتهن من البداية، يجب أن يخترن شريك الحياة المناسب لأفكارهن ومعتقداتهن وتعليمهن ومستواهن الاجتماعى، ويجب أن يكون هناك توافق على كل المستويات، وأن يكون هناك تشابه بين الاثنين حتى يستطيعا استكمال حياتهما سويا".

يُعرض مسلسل بقينا اتنين، بطولة شريف منير ورانيا يوسف على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.