شكرا لقرائتكم خبر عن الناقدة السورية لمى طيارة: بدون سابق إنذار.. إيقاع فنى محسوب بالمسطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مسلسل بدون سابق إنذار واحدًا من الأعمال الناجحة، التى قدمت فى النصف الثانى من شهر رمضان، ليس فقط لحساسية الموضوع الذى يتطرق له والذى ربما ليس جديدًا تمامًا، لكن لطريقة معالجته التى بدت تحترم عقلية المشاهد، وتفتح عليه كل الاحتمالات وحتى المفاجآت، بحيث تنتهى كل حلقة بحدث مهم يستدعى من المشاهد انتظار الحلقة المقبلة.

تدور قصة مسلسل بدون سابق إنذار بشكل مختصر حول عائلة تكتشف أثناء إصابة طفلها "عمر" بمرض اللوكيميا وحاجته لمتبرع، بأنه ليس ابنها الحقيقى، لتبدأ سلسلة من الشكوك فى نسبه بدءًا من العائلة نفسها، لكن العمل لن يتوقف كثيرا عند تلك النقطة بل سيتجاوزها بشكل سريع ومباشر، ليدخل إلى لب القضية ولتبدأ رحلة البحث المحموم عن الطفل الحقيقى فى ظل مرض الطفل "عمر"، وانقسام مشاعر العائلة نتيجة الخوف من فقدانه.

الجميل فى العمل أنه مكتوب بطريقة مكثفة، اختصرت مراحل كثيرة من التفاصيل كان وجودها سيعتبر نوعا من الإطالة والتطويل، والأجمل أنه يحمل نوعا من الشراكة الجديدة على صعيد تأليف النص وكتابته، فصاحبة القصة والمعالجة الدرامية هى السورية ألمى كفارنة، بالإضافة لوجود 3 كتّاب للسيناريو والحوار «عمار صبرى، سمر طاهر، كريم الدليل »، ما ميزهم القدرة على كتابة وخلق حلقات بشكل منفصل، لكن ضمن هارمونى منسجم، بحيث لا يمكن أن يفرق الجمهور ما بين كاتب وآخر، سواء فى الإيقاع أو حتى فى الأحداث المتسارعة، ربما يعود السبب فى ذلك للمايسترو أو ما أطلق عليه script Doctor الذى يشرف على عملية الكتابة نفسها، والذى يجعلها من روح واحدة، ألا وهو عمرو الدالى، الكاتب الشاب الذى كانت بدايته أيضا من خلال ورش قبل أن ينفرد بالكتابة الدرامية، ويصبح بدوره اسما مهما على صعيد الكتابة الدرامية فى مصر.

كما يحسب للمخرج هانى خليفة، الذى سبق أن قدم لنا العديد من الأعمال الدرامية المهمة، التى ما زالت الذاكرة تحتفظ بها، كفيلم "سهر الليالى" على سبيل المثال لا الحصر، أحد أهم الأفلام المصرية الحديثة، ومسلسل «ليالى أوجينى» عام 2018، ومؤخرا فيلم "رحلة 404"، الذى عرف بطريقته المميزة فى الإخراج وبإيقاعه الفنى المحسوب على المسطرة، بحيث يشد انتباه الجمهور بكل ذكاء.

ويكلل نجاح العمل بطبيعة الحال وجود كل من النجم المصرى آسر ياسين، الذى يلعب دور الأب، صاحب البصمة المميزة والحضور الأخاذ الصادق والعفوى، إلى جانب النجمة التونسية عائشة بن أحمد، التى بدت ملتحمة تماما مع البيئة المصرية لدرجة تكاد تصدق لوهلة أنها مصرية، بالإضافة للحضور المتميز لكل من أحمد خالد صالح، وجهاد حسام الدين التى ستترك بصمة حقيقية بعد هذا العمل، والفنانتين القديرتين نهال عنبر وحنان سليمان والفنان إسلام حافظ، الجدير ذكره أن العمل من إنتاج شركة بللو بى blue bee لصاحبها محمد مشيش، الذى سبق وكانت له أعمال درامية ناجحة فى مصر.