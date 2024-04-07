ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لأحدث ظهور لها.

وظهرت هيفا في الصور بإطلالة رمضانية مناسبة لهذا الشهر، إذ ارتدت قفطاناً من المخمل الأسود، مطرزاً بأشكال الورود باللون الذهبي.

وتميز القفطان بأنه مطرز بإسمها على الظهر "Haifa"، وكذلك مطرز على الكمين بـ"Diva Haifa".

وإختارت هيفا مع القفطان، بنطلون وتوب باللون الأسود، وإنتعلت حذاءً لامعاً وطويلاً يصل للركبة، وبنفس اللون.

وأكملت هيفا إطلالتها بحقيبة يد ذهبية من "Dior " بطراز "Lady Dior"، يصل سعرها إلى 4341 يورو.



كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي بإطلالة ساحرة بقفطان مطرز يدوياً بإسمها... وهذا سعر حقيبتها الصغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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