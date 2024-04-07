بالصور- رغم إمتلاكهما قصراً بقيمة 60 مليون دولار.. جينيفر لوبيز وبن أفليك يبحثان عن منزل جديد

ميرنا وليد - بيروت - انطلقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز وزوجها الممثل العالمي بن أفليك في رحلة للبحث عن منزل جديد يجمعهما في قلب مدينة نيويورك، وذلك بعد شرائهما قصرًا بقيمة 60 مليون دولار منذ نحو عام واحد فقط.



وشوهد الثنائي وهما يبحثان عن منزل جديد في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن، رغم امتلاكهما قصرًا فخمًا في بيفرلي هيلز.

وظهر في الصور شقة فخمة لفتت انتباه الزوجين، تمتد الشقة على أربعة طوابق، وتتكون من ست غرف نوم، وتحتوي على تراس ذات إطلالة رائعة على المدينة، وحديقة خاصة، وطابق سفلي كامل، بإيجار شهري يصل إلى 45 ألف دولار شهريًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Post.

