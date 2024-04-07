ميرنا وليد - بيروت - ظهرت الممثلة السورية ديمة قندلفت بإطلالة رائعة خطفت فيها الأنظار، في مسلسل "العربجي" الذي تؤدي فيه دور "بدور" والذي يُعرض الجزء الثاني منه حالياً.

وارتدت "بدور" فستان طويل، مطرز يدويا، باللون الأسود، وحددت خصرها بحزام عريض مطرز خيوط ملوّنة.

واختارت ديمة مع الفستان رداء طويل باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بحقيبة سوداء، وتزينت بإكسسوارات مستوحاة من التراث العربي.

ومن الناحية الجماليّة، اختارت ديمة تسريحة شعر غجريّة، وتركته منسدلا مع تموّجات عريضة وفرق جانبي. واعتمدت ديمة مكياجا قوياً، إذ جاء مكياج عينيها بالنمط الغرافيكي مع الخطوط البارزة بلونيْ الأسود والبني، واختارت ألوان ترابية لظلال العين.

وكانت ديمة قد نتصدرت الترند بمشهد صفع "بدور" لـ "عبدو العربجي"، في مسلسل "العربجي2"، إذ أقدمت "بدور"، على صفع "عبدو"، الذي يجسد دوره الممثل السوري باسم ياخور، وذلك بسبب موافقته على طلب "النشمي" يدها منه، رغم إدراكه أنه الشخص الذي تحبه.

كانت هذه تفاصيل خبر ديمة قندلفت تتألق بالأسود في مشهد صفع باسم ياخور.. وهذه تفاصيل إطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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