حول الرسول.. ديوان جديد للشاعر مجدي أبوالخير

ياسر رشاد - القاهرة - صدر حديثا للشاعر مجدي أبوالخير، ديوان "حول الرسول"، عن دار الناشر للنشر والتوزيع، وهو بالعامية المصرية.

ويعد الديوان هو الإصدار الخامس للشاعر، بعد أربعة دواوين، ثلاثة منها في شعر العامية والرابع بالفصحى.

وعن الديوان، يقول أبوالخير في مقدمة ديوانه:

(أقدم هذا الديوان محبة في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وإحياء لسيرته عن طريق معرفة من حوله من الصحابة الأُول ومساعدة لهذا الجيل وخوفًا عليه من التجهيل المتعمد ومحو هويته وإفقاده قيمة عروبته وقدر دينه بالتعتيم وإغفال القدوة أو تشويهها، فقد استعنت بالله لأقدم هذا العمل بصورة يسيرة عن بعض الشخصيات التي كانت حول الحبيب النبي في قالب شعري بالعامية المصرية (فوازير)، تقدم بعض المواقف أو الأقوال أو السمات أو الصفات أو الكنايات التي تميز هذه الشخصيات أو اشتهرت بها، ليتعرف عليها القارئ أو المتابع بسهولة ويسر أو يسهل البحث من خلال ما ورد في النص (الفزورة) حتى يصل إلى اسم الشخصية، وقدمت هذه الفوازير كحلقات على وسائل التواصل الاجتماعي في رمضان 1444 هـ 2023).

ومن أجواء الديوان نذكر إحدى قصائده:

أول حبيبة للرسول

وام البنات منه

لما حكى لها ميسرة

طلبت جواز منه

بالطبع فرق كبير

بين سنها وسنه

بس كانت له العون

ولا خيبت ظنه

هي اللي قالت ليه

إلهي لن يخذك

يا كارم الأضياف

وقت البلاء بتعين

وع اليتيم بتخاف

لما الحبيب ارتجف

هي اللي بتدثر

بمالها وبحبها

ولا مرة بتقصر

فضلت في قلب النبي

ساكنة وبعد رحيل

وحتى بعد الموت

ليها القلوب بتميل

ومن إصدارات مجدي أبوالخير، السابقة، فقد صدر له:

بالعامية المصرية: دواوين "ع المصطبة"، "فراق يرد الروح"، " عزاء على مسرح كوميدي"، بالإضافة إلى الإصدار الجديد "حول الرسول"، وصدر له بالفصحى ديوان "أظنه يشبهني".

وله تحت الطبع ديوان "فاتح شباك ع الحلم"، وديوان "نقصد مين".