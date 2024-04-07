ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بجامبسوت مميز باللون الاصفر من اجواء شهر رمضان يتميز بلونه وقصته ونسقت معه حذاء ذو كعب عالي وحقيبة من دار Hermes العالمي باللون العنابي المميز. وأصافت حزام ملون باكمال اللوك وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بينما اعتمدت على المكياج الذي يحدد ملامحها وسمة عينيها.

أما الحقيبة فهي من الاعلى سعراً وهي Hermes Kelly bag 28 in burgundy crocodile Dark red وسعرها لا يقل عن 15135 دولار أميركي كون هذا الدار من الاعلى سعرا حول العالم.

كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي بجامبسوت مميز وسعر حقيبتها من Hermes مرتفع للغاية - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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