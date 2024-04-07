ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع الخليج 365 استفتاء على الجمهور لمعرفة رأيه بالمواضيع الفنية.

استفتاء الاسبوع الماضي كان : أي من هذه المسلسلات السورية تتابعون في شهر رمضان ؟

تاج أو أغمض عينيك أو ولاد بديعة أو مال القبان؟

بعد اسبوع من التصويت تصدر مسلسل "ولاد بديعة" بنسبة 59.5% ، يليه مسلسل تاج بنسبة 22.4% ، يليه مسلسل مال القبان بنسبة 9.5% وبعدها مسلسل أغمض عينيك بنسبة 8.6% .



كانت هذه تفاصيل خبر "ولاد بديعة" يتصدر قائمة المسلسلات السورية في إستفتاء الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.