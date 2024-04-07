ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء المعروفة من أصول سعودية مودل روز فيديو لها من مطبخ بيتها وهي تحاول تحضير الطعام الا انها فشلت في تقطيع الدجاجة التي وعدت بحضيرها للافطار لأهلها فراحت تبكي.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذا الفيديو ورأى البعض انها تبالغ في ردة فعلها خصوصاً انها تستطيع ان تطلب طعاماً جاهزاً بدلا من ان تحضر الطعام وهي لا تعرف كيف بينما اعتبر البعض الاخر ان الموضوع لا يستدعي البكاء كما نصحها البعص بتلقي دروس في الطبخ ان كان هذا الامر يهمها.
كانت هذه تفاصيل خبر مودل روز تبكي بعدما فشلت في تقطيع الدجاجة وتحضير الإفطار- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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