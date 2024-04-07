هل عادت الأمور الى مجاريها بين بوسي وطليقها هشام ربيع؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت في الساعات القليلة الماضية أخبار تفيد أن الفنانة المصرية بوسي قد عادت الى طليقها رجل الاعمال هشام ربيع بعد خلافات عديدة خرجت الى الاعلام من تصاريح وتراشق اتهامات بينهما.

من ناحيتها نفت الامر بحديث خاص مع صحيفة الوطن وأكدت ان لا صحة لاخبار عودتهما. أما مدير أعمال هشام ربيع قال في بيان صحافي أن خلافات بوسي وهشام انتهت وتم التصالح الودي بينهما والتنازل عن القضايا التي رفعاها على بعضهما وأنهما أصبحا صديقين ولكن لا صحة لعودتهما كثنائي الى بعضهما.