ميرنا وليد - بيروت - انتشرت في الساعات القليلة الماضية أخبار تفيد أن الفنانة المصرية بوسي قد عادت الى طليقها رجل الاعمال هشام ربيع بعد خلافات عديدة خرجت الى الاعلام من تصاريح وتراشق اتهامات بينهما.
من ناحيتها نفت الامر بحديث خاص مع صحيفة الوطن وأكدت ان لا صحة لاخبار عودتهما. أما مدير أعمال هشام ربيع قال في بيان صحافي أن خلافات بوسي وهشام انتهت وتم التصالح الودي بينهما والتنازل عن القضايا التي رفعاها على بعضهما وأنهما أصبحا صديقين ولكن لا صحة لعودتهما كثنائي الى بعضهما.
كانت هذه تفاصيل خبر هل عادت الأمور الى مجاريها بين بوسي وطليقها هشام ربيع؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.