رامز جلال يفشل في مصالحة حسن شاكوش وطليقته ريم طارق.. إهانات وتكسير في الستوديو - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - استقبل مقدم البرامج رامز جلال من حلقة ليلة أمس من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق محاولا تحسين العلاقة بينهما الا ان ما حصل لم يكن ضمن توقعاته.



وصدمت ريم طارق بعد رؤيتها طليقها الذي تفاجأ أيضاً فهاجمت رامز وطلبت الرحيل من الستوديو وعدم استكمال التصوير وسط اصرار مقدم البرنامج باستمرار التصوير. وحاولت ريم الخروج من النفق الذي دخلت منه إلى الغرفة السوداء، لكنها لم تستطع وبدأت بتكسير الكاميرات المعلقة على الجدران رافضة اي تواصل مع طليقها.