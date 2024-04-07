تم توثيق مقطع فيديو على سناب شات للشهير غازي الذيابي يعلن فيه فوز والده بجائزة مسابقة العائلة بقيمة تفوق 700 ألف ريال.

وفي الفيديو، يظهر غازي وهو يعبّر عن فرحته ويهنئ والده قائلاً “ألف مبروك، تريليون مبروك، يستاهلها أبوي”، ثم يخلع عقاله احتفالاً بفوز والده ويقوم بتهنئته.

وتظهر أيضًا أعضاء فريق غازي الذيابي في الفيديو وهم يهنئون والده ويحملونه، ويرقصون على وقع إحدى الأغاني.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد غازي الذيابي يعلن فوز والده بجائزة مسابقة العائلة.. والكشف عن قيمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.