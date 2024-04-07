سيرينا الشامي تودع شخصية "رهف" بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - بعد انتهاء دورها في مسلسل "ع أمل" ودعت الممثلة سيرينا الشامي شخصية رهف التي لعبتها بابداع ونشرت صورة لها مع العمل وعلقت كاتبة : "رهف، لقد دافعت عنك بقدر ما أستطيع.

شكرا للجميع على حبهم لها. أنا غارقة وممتنة كثيرا لكم"

ووجهت رسالة شكر الى اشركة إيغل فيلمز والمخرج رامي حنا والكاتبة ندين جابر وكتبت: لا أستطيع شكرك بما فيه الكفاية . التقيت بأشخاص رائعين طوال هذه الرحلة."

وتابعت: "ع أمل ما نحتاج نحكي عن هيك وجع بمجتمعنا و بالعالم بقا. والله يرحم كل رهف حقيقية في عالمنا"