سيرينا الشامي تودع شخصية "رهف" بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - بعد انتهاء دورها في مسلسل "ع أمل" ودعت الممثلة سيرينا الشامي شخصية رهف التي لعبتها بابداع ونشرت صورة لها مع العمل وعلقت كاتبة : "رهف، لقد دافعت عنك بقدر ما أستطيع.
شكرا للجميع على حبهم لها. أنا غارقة وممتنة كثيرا لكم"
ووجهت رسالة شكر الى اشركة إيغل فيلمز والمخرج رامي حنا والكاتبة ندين جابر وكتبت: لا أستطيع شكرك بما فيه الكفاية . التقيت بأشخاص رائعين طوال هذه الرحلة."
وتابعت: "ع أمل ما نحتاج نحكي عن هيك وجع بمجتمعنا و بالعالم بقا. والله يرحم كل رهف حقيقية في عالمنا"
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