إذا حدث أي سوء لـ فم وأسنان جوليا روبرتس ستتقاضى هذا المبلغ الخيالي

ميرنا وليد - بيروت - من المعروف ان النجمة العالمية جوليا روبرتس تمتلك ابتسامة استثنائية ساهمت في شهرتها الكبير من خلال الادوار التي حصلت عليها طوال مسيرتها في التمثيل.

وقد كشفت المعلومات ان جوليا تدرك تماماً الدور الكبير الذي تلعب ابتسامتها في ادوارها التمثيلية اضافة الى الاعلانات التي تشارك فيها والعلامات التجارية التي تتعامل معها ولذلك فان حصول اي سوء لاسنانها او فمها مثلاً مثل تشوّه او مرض قد يؤدي الى خسارتها فرص عمل لذلك أمنت من خلال شركة تأمين على هذه المنطقة بجسمها بقيمة 30 مليون دولار أميركي.