خاص - مسرحية " قندلفت يصعد إلى السماء " إخراج رفعت طربيه تختتم تكريم ريمون جبارة في مسرح مونو

ميرنا وليد - بيروت - يُختتم مساء اليوم تكريم الكاتب والمخرج اللبناني الراحل ريمون جبارة، "4 لريمون"، في مسرح مونو، بالعرض الأخير لمسرحيته "قندلفت يصعد إلى السماء"، التي أخرجها المخرج والممثل والكاتبرفعت طربيه، وشارك في التمثيل فيها الممثلون يارا زخور، طوني فرح، وسام بتديني ومحمد حجيج.

ريمون جبارة ومسرح أرابال

مسرحية "قندلفت يصعد الى السماء"، إقتبسها ريمون جبارة من مسرحية "إحتفال لزنجي قتيل" للكاتب الإِسباني فرناندو آرابال، التي لاقت نجاحاً كبيراً، بعدما هاجر الكاتب إِلى باريس، هرباً من حكم الديكتاتور فرانكو، الذي هدَّده بالإعتقال، بعد أن كان إعتقل والده، ونفذ فيه حكم الإِعـدام لأنه معارض.

مسرح فرناندو آرابال معروف بسوداويته وألغازه، وحين إقتبس منه ريمون جبارة، أضاف إلى المسرحية أسلوبه الخاص.

​​​​​​​​​رفعت طربيه

حافظ المخرج رفعت طربيه على​​​​​​​ ر​​​​​​​وح النص، والمغزى الذي يهدف إليه ريمون جبارة، وأتم مهمته على أكمل وجه، فهو صديق ريمون جبارة الذي رافقه في حياته وأعماله، وكان من أكثر الأشخاص ​​​المقربين منه.

الممثلون

بطلا المسرحية​​​​​​ شابان ساذجان، هما فانسان ومنصور، يحلمان بالشهرة وبالأدوار العظيمة التي يرغبان في تجسيدها، وكلما خطرت في بالهما فكرة، يتبنيانها ويدعيان قدرتهما على تنفيذها، سواء في التمثيل أو الإخراج، وقد إستطاع الممثلان طوني فرح وبسام بتديني، أن يشكلا ثنائياً ناجحاً​​​​​​ ومتناغماً على الخشبة، بتجسيدهما هاتين الشخصيتين، وأداؤهما جاء بحرفية كبيرة.

الممثلة يارا زخور جسدت شخصية فتاة بريئة، تخفي مأساة عاشتها في طفولتها، وردات فعلها تؤكد أنها ما زالت تحت تأثير الصدمة، وقد جسدت يارا دورها بإحتراف كبير​​​​​​​.

الممثل محمد حجيج جسد دور القندلفت، الذي يصر على مقاربة الأمور، إنطلاقاً من الدين ورأي الكاهن، وقد أثبت حجيج كفاءته في أداء دوره.