شكرا لقرائتكم خبر عن ساشا بارون كوهين وإيسلا فيشر يعلنان طلاقهما بعد 15 عاما من الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الممثل العالمى ساشا بارون كوهين والممثلة العالمية إيسلا فيشر طلاقهما بعد ما يقرب من 14 عامًا من الزواج وأكثر من 20 عامًا معًا، حيث شارك الثنائى الأخبار من خلال نشر صور متطابقة على قصص Instagram الخاصة بهم.

وفي الصورة، ارتدوا ملابس التنس، وجاء في المنشور: “بعد مباراة تنس طويلة استمرت أكثر من عشرين عامًا، أخيرًا نضع مضاربنا جانبًا".

ومضى الزوجان ليقولا إنهما "تقدما بطلب مشترك لإنهاء زواجنا" في عام 2023.

وأضافوا، "لقد أعطينا دائمًا الأولوية لخصوصيتنا، وكنا نعمل بهدوء على هذا التغيير.. نحن نشارك إلى الأبد فة إخلاصنا وحبنا لأطفالنا، نحن نقدر بشدة احترامك لرغبة عائلتنا في الخصوصية."

التقيا في عام 2001 وتمت خطبتهما بعد ثلاث سنوات، ثم رحبا بطفلتهما الأولى في أكتوبر 2007، وتزوجا في باريس عام 2010 وأنجبا طفليهما الثاني والثالث في عامي 2010 و2015.



ساشا بارون كوهين وإيسلا فيشر