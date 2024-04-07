حليمة بولند تثير الجدل وتحول لون بشرتها !! - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجمهور بعدما حولت لون بشرتها إلى الأسمر في فيديو ظهرت فيه خلال استضافها مجموعة من النساء السودانيات ضمن كواليس إحدى حلقات برنامجها المختص بالطبخ، الذي يحمل اسم "مطبخ حليمة".



وقالت حليمة: اليوم حلقتنا لأطيب شعب للشعب السوداني وأهل السودان، وأنا لمحبتي للسودانين شوفوا لوني. "

البعض اعتبر حليمة عنصرية بطريقة تعبيرها عن محبتها الى النساء السودانيات والبعض الاخر انها اعتبرت تصرفها يعبر عن محبتها لهن ولا علاقة له بالعنصرية في وقت انها لم تعلق على الهجوم الذي حصل عليها.