"ماسكة الموبايل بالمقلوب".. خطأ في مشهد من مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهد من أحداث مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنان شيكو والذي يعرض بالنصف الثاني من موسم دراما رمضان هذا العام.

وتضمن المشهد ظهور الفنانة دنيا ماهر وهي تحمل هاتف محمول بطريقة معكوسة وظهرت مجددًا في نفس المشهد والهاتف بطريقة صحيحة "خطأ في الراكور" وهو ما أثار سخرية متابعي المسلسل ورواد السوشيال ميديا بشكل عام.

ويحقق مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة منذ عرض أولى حلقاته على قناة "Mbc مصر".

تدور أحداث مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" في إطار كوميدي بعد فشل "خالد" الفنان كريم محمود عبدالعزيز مهندس طاقة نووية في تجربة المفاعل النووي والتي ترتب عليها ظاهرة غريبة، وبعد مرور سنوات على تلك الظاهرة، يظهر نور "شيكو" الذي كان يظن أن والديه توفيا وتنقلب الأمور في حياة خالد ونور، ويشارك ببطولة المسلسل الفنانة آية سماحة، الفنان شريف رمزي، الفنان حمزة العيلي، تأليف كريم سامي، وإخراج محمد أمين.

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