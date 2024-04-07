تارا عماد حفيدة تلميذ الحكيم شمردل مالك الكنوز الأربعة في مسلسل "جودر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أطلت الفنانة تارا عماد على جمهورها في الحلقة 12 من مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة، في دور الأميرة جوهرة حفيدة تلميذ الحكيم شمردل صاحب الكنوز الأربعة والذي يملك مفتاح فك رموزها، وتثير التساؤل حول علاقتها بجودر وهل ستكون حلقة وصل في صراعه مع الجن بقيادة شواهي (نور اللبنانية)؟

تدور أحداث مسلسل "جودر" في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر بن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو، حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.

والمسلسل من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، وليد فواز، ياسر الطوبجي، جيهان الشماشرجي، غادة طلعت، أحمد فتحي، محمد التاجي، فتوح أحمد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وتأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.