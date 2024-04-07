أول تعليق من كزبرة على السخرية من تكريمه في الجامعة البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعاد مغني المهرجانات كزبرة، نشر منشورًا يسخر وينتقد تكريمه في الجامعة البريطانية، مع فريق فيلم الحريفة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وعلق كزبرة "البوست ده فيه ناس كتير عاملة شير عليه وزعلانين إني بتكرم، ومش حابين إني أتكرم وإن فيه ناس اكتر مني تستحق، أولا أنا أقل خلق الله وفعلا فيه ناس اكتر مني بكتير تستحق".

وتابع "بس أنا مش عايزك تحكم عليا من بعيد أو إن أنا شخص تريند وجت معايا صدفة، لأ أنا راجل اجتهدت وتعبت واتظلمت كتير اوي ومكنتش بيأس وكنت حاطط ربنا طول الوقت قدام عينيا، وكنت عارف إن هيجي يوم وربنا هيفرجها وهيعوضني، والحمد لله حصل ورضا ربنا عليا كان اكتر ما كنت أتوقع".

وأضاف كزبرة "وفعلا لكل مجتهد نصيب وأنا اجتهدت فـ ليه فيه ناس مستكترة عليا الفرحة وطول الوقت شايفين إني شخص مستاهلش أي حاجة، عامةً ربنا يسامح أي حد بيقول عليا كلمة مش صح وربنا يدي كل واحد على قد نيته، وإن شاء الله الفترة الجاية هتكرم في كل أنحاء العالم".

واختتم كزبرة تعليقه "وبس نصيحة مني لكل بني آدم فاضي ومركز مع غيره، أتمنى تركز مع نفسك وفي شغلك وحب الخير لغيرك وصدقني محدش هياخد رزقك بس انت اجتهد وحب عملك".

فيلم الحريفة حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه في دور العرض السينمائي، واقتربت إيراداته من 74 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن كزبرة يشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "كوبرا" مع الفنان محمد عادل إمام، والمعروض على قناة MBC مصر بداية من النصف الثاني من رمضان 2024.

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