تصل لـ 7750 جنيها.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد النجم عمرو دياب، لتقديم حفل غنائي في مدينة الجونة، يوم الأربعاء 10 أبريل، والموافق أول أيام عيد الفطر.

الحفل، من تنظيم منظم الحفلات اللبناني ربيع مقبل، في ثاني تعاون مع النجم عمرو دياب، بعد الحفل الذي أقيم في لبنان.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 4000، و6000، و6250، و7500، و7750 جنيها، ومن المقرر طرحها رسميا للحجز، خلال الساعات المقبلة.

النجم عمرو دياب، طرح خلال شهر رمضان، أكثر من أغنية دعائية، وكانت الأولى بعنوان "الكلمة الحلوة"، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد مدين، وتوزيع أسامة الهندي.

وطرح عمرو، أيضا أغنية بعنوان "حكايتنا حلوة"، من كلمات الشاعرة منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، للدعاية لأحد المشاريع العقارية.

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