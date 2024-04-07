شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: وافقت على مليحة قبل قراءة السيناريو وهدفنا توعية الجيل الجديد للقضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان دياب عن سعادته البالغة فى أن يكون أولى بطولاته المطلقة مسلسل مليحة، قائلاً: "شرف ما بعده شرف، وهدية من ربنا أن تكون أولى بطولاتى المطلقة بمسلسل بحجم مليحة، وأن أكون فقط جزءًا منه".

تابع خلال حواره لـ ”الخليج 365”: "وافقت على العمل قبل حتى قراءة حلقات المسلسل، بمجرد أن تواصل معى المنتج بلال الطراوى وشركة ds+، وأخبرنى بأن المخرج عمرو عرفة يريد مقابلتى، وعندما ذهبت إليهم، أخبرنى أنهم يقومون بإنتاج مسلسل عن القضية الفلسطينية ويريدونى بطلاً له، وافقت على الفور، لأنه شرف كبير المشاركة ولو بجزء فى دعم القضية الفلسطينية، وإظهار حجم المعاناة التى وقعت على الشعب الفلسطينى منذ سنوات طويلة".

وعن الجزء التوثيقي قبل بداية الحلقات، أضاف: "التوعية كانت هدفا أساسيا للمسلسل، وهى توعية الجيل الجديد بالقضية الفلسطينية، لكى يدرك التاريخ الحقيقى لها، فكان يجب أن يحدث تعريف بالقضية للأجيال الجديدة، ليعلموا أن القضية ليست وليدة اللحظة".

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



دياب من مسلسل مليحة



دياب في مسلسل مليحة