شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 28 .. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الكبير أوى 8، بطولة النجم أحمد مكي على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة الساعة 3 صباحًا، والساعة 3 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 7.45 صباحًا والساعة 1.45 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it الساعة 6.5 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

بعدما أعجب الكبير بفكرة جونى، وتأجير غرفته فى الدوار للأجانب مقابل 500 دولار فى اليوم، خلال أحداث الحلقة السابعة والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة on، حول الكبير الدوار إلى فندق المزاريطة.

ساعد الجميع الكبير فى فندق المزاريطة، حيث يقف العترة مع هجرس على حمام السباحة ونفادى من الفريق الترفيهى الذى يصمم الرقصات على حمام السباحة وطبازة فى الاستقبال ومن يسلم الغرف، وجونى والكبير الإشراف على النزلاء والمربوحة فى المطبخ تعد الوجبات وارتدت ملابس على شكل جزر ليتعجب الكبير من ملابسها وشكلها.

مسلسل الكبير أوى 8 من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.

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