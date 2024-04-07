بالفيديو: ابنة إلهام الفضالة ترد على أزمة طلاقها.. ووالدتها تبكي بالعمرة

كشفت الفنانة إلهام الفضالة عن تعرض ابنتها منى العتيبي لأزمة كبيرة أدت إلى خلافات حادة مع طليقها ووالد أبنائها، وذلك بسبب تسريب تسجيل صوتي مفبرك باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتلفيق تصريحات خاطئة على لسانها حول علاقة ابنتها وزوجها السابق.

وتابعت الفنانة حديثها متأثرة بالبكاء على أزمة ابنتها، وقالت إنها مستعدة لتحمل أي شيء يخصها هي بشكل شخصي، ولكنها لا تستطيع تحمل أي شيء يضر ابنتها.

وخرجت منى ابنة إلهام الفضالة عن صمتها، وتحدثت في رسالة مصورة إلى متابعيها، مؤكدة أنها تتواجد منذ سنوات عبر السوشيال ميديا ولكن بدون ابتذال أو إخراج لأسرارها الخاصة وتفاصيل حياتها الشخصية، مستنكرة الهجوم الذي وقع مؤخراً في حق طليقها.

وأدت الفنانة إلهام الفضالة مناسك العمرة، ومن أمام الكعبة انفعلت وثارت بسبب تسريب صوتي مفبرك منسوب إليها، تحدثت فيه عن إنفاقها على ابنتها وأحفادها بصورة مسيئة لطليق منى العتيبي مما فجر أزمة بينهما، ووجهت الفنانة الكويتية رسالة شديدة اللهجة ومليئة بالدعوات على مفبرك هذا التسجيل والراغبين في إلحاق الضرر بها وبأولادها.

وتابعت إلهام الفضالة: “ما تخافون من دعوة مظلوم؟ روح إن شاء الله يجعل من حوبتي وحوبة بنتي وحوبة أبو بنات بنتي ما تتعداكم، لعل حوبتهم ما تعداكم أمور عائلية شخصية ما حبت بنتي تطلع تتطرق فيها، كل شيء في الدنيا قسمة ونصيب، عيب استحوا على وجوهكم انتو ناس كبرى وعاقلة طقيتم من الأربعينيات والخمسينيات وهذه سوالفكم؟ عساكم ما تربحون لعلكم ما تصحون من فراشكم ولا تسلمون وتشوفوها بعيالكم”.

أضافت إلهام الفضالة: “أنا خصيمتكم يوم القيامة إلا عيالي، صار لكم أسبوع تبهدلونني من أرقام غريبة وتطقطقون عليّ وأنا سكتت وما تكلمت حياة وفتنة ودنيا وأنا سكت وما حكيت وأنا أقدر أروح أطلع أرقامكم وأجيبكم من تحت الأرض بس سكت يلا بلوك بلوك بلوك، توصل لبناتي؟ استحوا على وجوهكم”.