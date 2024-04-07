الليلة.. سعاد صالح ضيفة أميرة بدر في "أسرار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تستضيف الإعلامية أميرة بدر، مساء الليلة، الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في برنامجها "أسرار" الذي يعرض على شاشة "النهار".

وترد "صالح" خلال الحلقة على جميع الانتقادات التي توجه إليها بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل

كما تكشف الدكتورة سعاد صالح الكثير من الأسرار عن حياتها الشخصية ونشأتها، وزواج نجلها من فتاة مسيحية.

برنامج "أسرار" يعرض طوال شهر رمضان على شاشة "النهار"، في تمام التاسعة والنصف مساءً، واستضافت أميرة بدر خلاله عددًا من نجوم الفن والرياضة والسياسة والمجتمع.