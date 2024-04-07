فن ومشاهير

الليلة.. سعاد صالح ضيفة أميرة بدر في "أسرار"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تستضيف الإعلامية أميرة بدر، مساء الليلة، الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في برنامجها "أسرار" الذي يعرض على شاشة "النهار".

وترد "صالح" خلال الحلقة على جميع الانتقادات التي توجه إليها بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل

كما تكشف الدكتورة سعاد صالح الكثير من الأسرار عن حياتها الشخصية ونشأتها، وزواج نجلها من فتاة مسيحية.

برنامج "أسرار" يعرض طوال شهر رمضان على شاشة "النهار"، في تمام التاسعة والنصف مساءً، واستضافت أميرة بدر خلاله عددًا من نجوم الفن والرياضة والسياسة والمجتمع.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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