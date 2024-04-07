طرد وبلاغ للنيابة.. أزمات واجهت كزبرة قبل تكريمه في الجامعة البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تعرض مؤدي أغاني المهرجانات كزبرة، للسخرية عقب تكريمه من الجامعة البريطانية، مع صناع فيلم "الحريفة"، الذي شارك في بطولته.

وشهد موقع فيسبوك، تعليقات عديدة ساخرة على واقعة تكريم كزبرة، ومنها "الأخ الفنان المبدع كزبرة اتكرم من الجامعة البريطانية واخد شهادة تقدير، الأخ كزبرة صاحب أنشودة عليا الطلاق كله بيكدب يستاهل طبعا أرفع تكريم".

كزبرة الذي يشارك حاليا في مسلسل "كوبرا"، مع النجم محمد إمام، علق على المثار، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "البوست ده فيه ناس كتير عاملة شير عليه وزعلانين إني بتكرم، ومش حابين إني أتكرم وإن فيه ناس اكتر مني تستحق، أولا أنا أقل خلق الله وفعلا فيه ناس اكتر مني بكتير تستحق".

وأضاف "بس أنا مش عايزك تحكم عليا من بعيد أو إن أنا شخص تريند وجت معايا صدفة، لأ أنا راجل اجتهدت وتعبت واتظلمت كتير اوي ومكنتش بيأس وكنت حاطط ربنا طول الوقت قدام عينيا، وكنت عارف إن هيجي يوم وربنا هيفرجها وهيعوضني، والحمد لله حصل ورضا ربنا عليا كان اكتر ما كنت أتوقع".

وتابع: "وفعلا لكل مجتهد نصيب وأنا اجتهدت فـ ليه فيه ناس مستكترة عليا الفرحة وطول الوقت شايفين إني شخص مستاهلش أي حاجة، عامةً ربنا يسامح أي حد بيقول عليا كلمة مش صح وربنا يدي كل واحد على قد نيته، وإن شاء الله الفترة الجاية هتكرم في كل أنحاء العالم".

المفارقة هنا، أن "كزبرة"، واسمه الحقيقي أحمد خالد بحر، سبق وتم تكريمه مع صناع فيلم "الحريفة"، في الجامعة الأمريكية.

وجاء تكريم "كزبرة"، عقب اتجاهه إلى التمثيل، بعد سلسلة من الأزمات، التي واجهها بسبب تقديمه أغاني المهرجانات الشعبية، والتي وصلت إلى حد تقديم بلاغ ضده للنيابة العامة.

وأصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، فى أغسطس 2023، قرارا بإيقاف "كزبرة"، ومنعه من العمل عقب طرحه أغنية بعنوان "عليا الطلاق كله بيكدب".

وطالب النقيب، الشئون القانونية، بتقديم بلاغ في النيابة العامة، ضده بتهمة إهانة وتحقير د.أحمد زويل، وإبلاغ الرقابة بشأن تقديمه مصنف دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية علي هذه الكلمات بناء علي الإقرار والتعهد الموقع من المؤدي.

ودخل "كزبرة"، في مواجهة مع الملحن الراحل حلمي بكر، خلال ظهوره في أحد البرامج إذ علق على غرابة اسمه قائلا "مالقتش حد يسميني كاظم".

وقام الملحن الراحل، بطرد "كزبرة" من الإستديو، بمجرد محاولته الغناء.

مؤدي أغاني المهرجانات كزبرة، كان قد طالب موقع "يوتيوب"، بحجب أغنية "خمسة كل خميس"، التي قدمها النجم محمد رمضان، ضمن أحداث فيلم "ع الزيرو"، بسبب ملكيته الكلمات واللحن، ووافق على عودة الأغنية، بعد تدخل منتج الفيلم جمال العدل.