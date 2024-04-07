الأربعاء.. أبطال وصنّاع "جودر" في ضيافة "مساء DMC"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستضيف الإعلامي أسامة كمال في برنامجه "مساء dmc"، المعروض على قناة "‏dmc" يوم الأربعاء المقبل والموافق 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، أبطال وصناع مسلسل "جودر".

ويحل كل من ياسر جلال ونور اللبنانية والمخرج إسلام خيري والمولف أنور عبدالمغيث والمنتج تامر مرتضي والمنتج الفني والممثل عن شركة ميديا هب محمد سري، ضيوفًا على البرنامج في حديث خاص عن العمل وكواليسه.

يتحدث النجوم عن أدوارهم وأبرز التحديات التي واجهتهم في تصوير العمل، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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