الجمعة.. رامي صبري ضيف برنامج sold out

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحل المطرب رامي صبري ضيفًا على برنامج "سولد أوت- sold out" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على قناة "CBC"، وذلك يوم الجمعة المقبل والموافق 12 أبريل ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

يقدم رامي صبري خلال الحلقة التي تعرض في تمام الساعة التاسعة مساء، مجموعة من أغانيه المميزة والتي نالت إعجاب الجمهور.

برنامج "سولد أوت- كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

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