أحمد شاكر عبداللطيف: رقمنة تاريخ الفنان يضمن حفظه للأجيال القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، إنه تحمس للمشاركة في مشروع رقمنة التاريخ الفني للمشاهير والنجوم بتقنية الذكاء الاصطناعي للحفاظ على تاريخ الفنان وليكون متاحا للجمهور.

وأكد أحمد في بيان صحفي أن هذا المشروع يحافظ على مجهود الفنان ومشوار عمره الفني، وأن هذه الطريقة هي الأفضل لتوثيق المشوار الفني وجمع ذكريات الفنان، خاصة أن الرقمنة أصبحت واقع مستقبلي.

‏واستطرد أحمد شاكر عبداللطيف قائلا: "كده نضمن حفظ تاريخ الفنان للأجيال القادمة بشكل يواكب آليات العصر.. وأجمل ما في الأمر هو تقييم الفنان بشكل مختلف عن التقييمات التقليدية.".

وتعاقد عدد من الفنانين والنجوم على فكرة مشروع لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

واتفق عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة، أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم مع شركة لرقمنة أرشيفهم الفني بطريقة حديثة.

يستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.