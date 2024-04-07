شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13، بطولة شريف منير ورانيا يوسف على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحًا والعادة الثانية 11:15 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

وخلال الحلقة الـ 12 من مسلسل بقينا اتنين رفضت ياسمين "رانيا يوسف" خطوبة ابنتها ريم على حبيبها سيف، بعد أن اعترضت على شقة العريس التي توجد في جوار والدته، وطلبت منه أن تكون الشقة بجوارها وليس بجوار والدة العريس، ورفضت قراءة الفاتحة إلا بعد أن يتم التشاور والرد عليه.

وبعد أن خرج سيف ووالداه من الفيلا تشاجرت الفنانة رانيا يوسف مع زوجها شريف منير، بعد أن رفضت العريس بسبب حالته المادية متوسطة، وأكد لها شريف منير أن حالته المادية كانت بسيطة عند خطبتها، وساعده والدها ووالدتها حتى أن أصبحا أصحاب شركة كبرى.

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، انتاج K media.

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