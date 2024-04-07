شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28، بطولة خالد النبوي على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحاً، وعلى قناة drama dmc يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحاً، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

كما شهدت الحلقة 27 من مسلسل امبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، منها توقيع مروان عقد بيع منزل الإمبراطورية مكان والده زورا، وذلك في محاولة منه لإنقاذ والده من الحبس، وتنجح منى مختار فى إخراج والدها من الحبس بكفالة على ذمة القضايا.

وشهدت الحلقة أيضا مساومة شركة يحيي شاكر لمروان أبو المجد علي بيع منزل والده مقابل خروجه من الحبس، وشهدت الحلقة أيضا عودة منى مختار أبو المجد من السفر بعدما علمت بحبس والدها في عدة قضايا تم تلفيقها له من يحيي شاكر بعد رفضه بيع منزله .

مسلسل امبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان