شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين: شخصية دنيا زاد في الحشاشين ليس لها مراجع ولم يُكتب عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة الصاعدة ميرنا نور الدين أنها بمجرد ترشيحها للعمل في مسلسل الحشاشين، بدأت مباشرة في البحث على الإنترنت عن المعلومات، والمفاجأة أنها وجدت شخصية دنيا زاد عير موجودة على جوجل من الأساس، مشيرة إلى عدم كتابة أحد عن زوجة حسن الصباح، وذلك فلا يوجد أي مرجع لها.

وأوضحت ميرنا نور الدين أنها لم تكن تريد العودة إلى مرجع مشابه للشخصية من أجل تجسيدها لافتة: "حسيت إن عايزة أخلقها مثلما خلقها أستاذ عبد الرحيم كمال على الورق، فالأكيد والمتعارف عليه في التاريخ، أن حسن الصباح رجل متزوج ولديه أبناء، ومن هنا بدأت أعمل بحث كثير على الشخصية الأساسية حسن الصباح لأن دنيا زاد تعتبر مثله تمامًا ولكن على سيدة".

وأضافت ميرنا نور الدين: "أوقات كنت أتحدث مع دكتور بيتر وأستاذ عبد الرحيم لمساعدتى في المعلومات عن دنيا زاد، خصوصًا أستاذ عبد الرحيم كمال، لأنه أكتر شخص فاهم الشخصية وأبعادها، والمراحل التي تمر بها لأن بها تحولات كثيرة، فلم تظل من بداية الأحداث حتى نهايتها على نفس المنهج، حيث تغيرت طباعها وتحولت تمامًا وتحديدًا منذ موت ابنها".

وتابعت ميرنا: "أستاذ عبد الرحيم كمال ساعدني في حاجات معينة لما كنت بكّون الشخصية وبيتر كمان معايا جدًا حتي في اللوكيشن كنت أتناقش كتير مع كريم عبد العزيز في أمور لها علاقة بالشخصية وكيف كانت الشخصيتين يؤمنوا ويحبوا بعضهما وتتحول علاقتهما من إيمان لكره شديد".

مسلسل الحشاشين يعرض يومياً خلال شهر رمضان 2024 على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.