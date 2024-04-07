عمرو دياب| أسعار تذاكر حفل عيد الفطر في الجونة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الهضبة عمرو دياب لحفله الغنائي الجديد في الجونة، ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك، التي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل عمرو دياب في الجونة 2024

يقام حفل عمرو دياب في الجونة 10 أبريل، على أحد المسارح الكبرى هناك المطلة على الشاطئ.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الجونة

تم تقسيم أسعار تذاكر حفل عمرو دياب إلى فئتين الأولى بقيمة 4000 جنيه مصري، والثانية بقيمة 6000 جنيه ويتم شراؤها إلكترونيًا.

شروط حضور حفل عمرو دياب في الجونة

وتضمن الحفل عددا من الشروط أهمها ممنوع الدخول لمن هم دون 21 عامًا، بجانب منع التصوير بكاميرات المحمول، والدخول مخصص للثنائيات والمجموعات فقط.ط، كما يمنع الخروج من الحفل قبل موعد انتهائها.

موعد بدء حفل عمرو دياب في الجونة

يتم فتح أبواب الدخول إلى الحفل في السابعة مساءً حتى الـ 12 منتصف الليل، وطُرحت التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

عمرو دياب يشارك في إعلانات رمضان 2024 بـ “الكلمة الحلوة”

أصدر عمرو دياب أغنيته الجديدة داخل موسم إعلانات رمضان 2024 بـ"الكلمة الحلوة"، وحقق أكثر من 47 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات أيمن بهجت قمر ألحان مدين توزيع أسامة الهندي، وتقول كلماتها "الكلمة الحلوة عشانك أحلى كلام من قلبي أنا ليك أنت الموضوع يا حبيبي اتفضل أهلاً أهلاً بيك عالدقة الصوت ده له رقة اتكلم بقى وريني قولها وإوعى تقول لأ قولها دي أحلى قصاد عيني ده فيه كلمة تغير دنيا بتغير دنيا بحالها شوف كام واحد أجلها وغلاوتك ندموا عليها آسف مين قالك إنها ضعف دي بتكبر أوقات لو قلتها مش هنشيل من بعض وهنقصر مسافات ده واحشني لوحدها لو تتقال صدقني بتسوى كتير ليها من الغاليين مفعول السحر وليها أجمل تأثير ده فيه كلمة تغير دنيا بتغير دنيا بحالها شوف كام واحد اجلها وغلاوتك ندموا عليها أنا ماشي كإني مغمي عينيا خلاص مش شايف غير النغزة الطعمة الضحكة الناعمة الباقي السر في بير وبحبك ايوة بحبك كلمة نقولها ليه نخبيها ده الأجمل نستعجلها يلا نفرح قلبنا بيها عالدقة الصوت ده له رقة اتكلم بقى وريني قولها وإوعى تقول لأ قولها دي أحلى قصاد عيني