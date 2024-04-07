حصاد سهرات الأوبرا الرمضانية 2024| 26 فعالية فنية وثقافية بمسارح القاهرة والإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - أُضيء برنامج الأوبرا الرمضانى بأمسيات روحانية وليالى عربية وإسلامية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد برنامجها الفني والثقافي خلال شهر رمضان المعظم والذي ضم العديد من الأمسيات الفنية.

التفاصيل الكاملة لسهرات الأوبرا الرمضانية 2024

شملت تلك الأمسيات الفنية عروضا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني بالإضافة إلي عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والإسلامية إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للأوبرا.

ليالي غنائية على المسرح المكشوف بالقاهرة 2024

انطلقت الليالي الرمضانية على المسرح المكشوف مساء الخميس 21 مارس بفقرات فنية لفرقة التنورة التراثية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وتلاها حفل المنشد وائل الفشني وفرقته وقدم نخبة مختارة من الابتهالات والأناشيد التي عكست أجواء الشهر المعظم، وتوالت الفعاليات لتشمل حفلات لكل من فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي بمشاركة المنشدان ايهاب يونس وعبد الرحمن بلاله وقدموا باقة من الأناشيد والابتهالات وقصائد المديح التراثية ، دينا الوديدي وفرقتها بمجموعة مختاره من أعمالها المميزة التي مزجت بين الغناء التقليدي والتراث الشعبي مع الموسيقي الحديثة ، سعد العود وفرقته بمشاركته الأولى بحفلات الأوبرا وقدم اشهر اعمال الموسيقي العربية بأسلوبه الخاص بمصاحبة آلة العود ، شيخ المنشدين ياسين التهامي وفرقته حيث أبدع بتقديم أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية، ماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها التي أمتعت جمهور الأوبرا بمختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا.

حفلات المسرح الكبير في رمضان 2024

وشهد المسرح الكبير حفلين لكل من النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم وفرقته بقيادة المايسترو أحمد عامر تضمن باقة من أشهر أعماله التي قدمها خلال مشواره الفني وقدم الموهبة الشابة حبيبة سامي الحفناوي، وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر التي أمتعت جمهور المسرح بباقة من أشهر أعمال تترات الأعمال الدرامية التي عرضت خلال الشهر المعظم وارتبطت بذكريات عدة أجيال.

حفلات المسرح الصغير 2024

كما احتضن المسرح الصغير 3 سهرات عربية وإسلامية أقيمت بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والسفارات العاملة فى مصر والتي استعرضت ملامح من التراث الموسيقي والغنائي للدول مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها حيث انطلقت السهرات في التاسعة مساء الأحد 24 مارس بسهرة لدولة باكستان استعرضت خلالها الفنون الآسيوية مع تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية بحضور السفير الباكستاني ساجد بلال وعدد من الدبلوماسين والجالية الباكستانية بمصر، تلاها سهرة فلسطينية لفرقة "مقام" الموسيقية في مشاركتها الأولي ببرامج الأوبرا وقدمت مؤلفات موسيقية تمزج بين التراثي والمعاصر مع الحفاظ علي الروح والهوية الفنية الفلسطينية المميزة.

واختتمت السهرات دولة اندونيسيا بعرض حمل عنوان " اندونيسيا الجنة على الأرض تضمن الإنشاد الديني والموسيقي والرقصات الشعبية الإندونيسية ..كما استضاف المسرح الصغير مجموعة من حفلات الموسم الفني للأوبرا قدمت خلالها مجموعات أوبرا القاهرة لموسيقي الحجرة رباعي كلارينت "محمد حمدي" مجموعة متنوعة من المؤلفات العالمية التي كتبت خصيصا لآلة الكلارينت.

وأحيا الفنان يحي خليل حفلا بباقة من أعماله التي تتميز بطابع فني فريد يمزج بين الموسيقي المصرية وموسيقي الجاز. وعلي مسرح معهد الموسيقي العربية أقيم حفلان لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات تضمن الحفل الأول مختارات من أهم الأعمال الروحانية لكبار المؤلفين والحفل الثاني احتفالا بليلة القدر.

حفلات مسرح الجمهورية في رمضان 2024

وبمسرح الجمهورية أقيم حفل لمركز تمنية المواهب فصل كورال الأطفال والشباب إشراف الدكتور سامح صابر وتدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار في إطار الاحتفال بعيد الأم، كما أحيت الفرقة القومية للموسيقي العربية حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجي تضمن مختارات من أروع المؤلفات الغنائية من الزمن الجميل .. وأوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش استضاف حفلا آخر للفنان يحي خليل كما احيت اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محي الدين حفلا موسيقيا بمجموعة من الأعمال العالمية لكبار المؤلفين.

وواصلت الأوبرا رسالتها التنويرية خلال الشهر المعظم بباقة من الفعاليات الثقافية والفكرية التي نظمها النشاط الثقافي والفكري علي مختلف مسارحها بدأت بصالون الأوبرا الثقافي بعنوان الفن وقضايا المجتمع مساء الأربعاء 13 مارس بالمسرح الصغير، تلاه أمسية ثقافية لكتاب الموسيقار الراحل عبده داغر بعنوان ظاهرة غير قابلة للتكرار - صالون ثقافي بعنوان ليالي رمضان بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم أمسية أنوار رمضان من سلسلة بهجة الروح - حفل لفرقة الانفوشي للإنشاد بباقة من المؤلفات الروحانية تقديم محمد الابياري - الاحتفال باليوم العالمي للمسرح بالتعاون مع ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي والختام بصالون ثقافي بعنوان "العالم العربي إلي أين" استضاف الدبلوماسي والمفكر البارز الدكتور مصطفي الفقي.