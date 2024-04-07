تعليق مُثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته| فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 7 أبريل 2024 06:48 مساءً - استضاف الفنان رامز جلال، في الحلقة الثامنة والعشرون من برنامجه «رامز جاب من الآخر» الذي يذاع على شاشة mbc مصر، مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق.

علق مطرب المهرجانات حسن شاكوش على حلقته هو وطليقته ريم طارق، موجهًا اعتذار لجمهوره على ما حدث خلال الحلقة.

حسن شاكوش يعتذر للجمهور ورامز جلال

وخرج شاكوش في لايف عبر حسابه الرسمي بالسوشيال ميديا «إنستجرام»: «عايز أقول لجمهوري متزعلوش حقكم عليا كنت عايز أقدم ليكم أحسن حاجة وحلقة حلوة عشان إحنا في جو رمضان وعايز الناس تنبسط، وأنا عارف أني رايح لرامز بالرغم أي حاجة هتحصل بس قلت المهم الناس تنبسط، اسف على اللى أنتم شفتوه في الحلقة عشان كمان الحلقة مكملتش ومحصلش نصيب».

وأضافت: «انا اتفاجئت أن في ضيف تاني، والحمدلله على كل حال وكل واحد مش بياخد أكتر من نصيبه، وبقول لرامز متزعلش وحقك عليا أنا عارف أن كنت عايز تقدم أحلى حاجة لجمهورك، وبتأسف لكل الناس اللى سمعت أي ألفاظ مش كويسة حتى لو مش مني».

شاكوش وطليقتة مع رامز جلال

واستضاف أمس رامز جلال حسن شاكوش، وطليقتة ريم طارق، وانهارت ريم فور رؤية طليقها شاكوش، ورفضت استكمال الحلقة وسط انفعالها على رامز وقامت بسبه وشتمه وعلقت: «لأ مش هينفع، أنت مريض يا رامز كده هتعملي مشاكل».

سجدة في حفل الزفاف

يشار إلى أن ريم صادق قد أثارت جدلا واسعا في حفل زفافها على حسن شاكوش، مارس الماضي، حيث فاجأت الحضور في القاعة التي احتضنت الحفل، وقامت بالسجود وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض.

وبعد أقل من شهرين دب الخلاف بين الثنائي، وتبادل الطرفان الاتهامات في العلن، ليعلن في يوليو الماضي طلاق حسن شاكوش من زوجته ريم طارق غيابيا بعدما حرر محاميه محضرا بقسم الشرطة أثبت فيه انتهاء صلة موكله وريم كزوجين.

برنامج رامز جاب من الآخر

ويُعرض برنامج رامز جلال بعد الإفطار مباشرةً، وتحديدًا في الساعة 6:18 مساءً بتوقيت مصر، و7:18 بتوقيت مكة المكرمة.

ويشهد البرنامج استضافة عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، آيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصرزيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، حمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وآيتن عامر وسمية الخشاب، وباسم سمرة وأحمد السقا.

الخليج 365

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