فنان شهير في المستشفى بسبب وعكة صحيّة غير عادية.. هل تجاوز مرحلة الخطر؟!

كتب امير فتحي في الأحد 7 أبريل 2024 06:48 مساءً - تعرّض الفنان صبري عبد المنعم لمشكلة صحية في الرئة، استوجبت نقله الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم

صبري عبدالمنعم في المستشفى

وكشف مصدر طبي من داخل المستشفى أن صبري عبد المنعم تجاوز مرحلة الخطر ولا يزال يخضع للرقابة الطبية، ومن المنتظر خروجه من المستشفى خلال الساعات المقبلة، مؤكداً أن حالته الصحية جيدة، وأنه دخل المستشفى بسبب عدم المقدرة على التنفس بشكل طبيعي.

الفنان صبري عبد المنعم

صبري عبدالمنعم

من ناحية أخرى، كشف الفنان صبري عبدالمنعم عن علاقته الوثيقة بالله والرؤى التي يراها بين الحين والآخر ورؤيته للنبي صلي الله عليه وسلم.

صبري عبد المنعم

وقال “عبدالمنعم”، خلال حواره في برنامج “كلم ربنا مع أحمد الخطيب”على الراديو 9090،:”شفت العدرا وكلمتها وكلمتني وشفت رُسل وأنبياء وصالحين بعيني، وشفت حضرة سيدنا النبي كتير جدًا الحمد لله، ولما روحت له المدينة وزرت الكعبة الشريفة شاهدت من النور والكرامات والنفحات اللى يسعد أي إنسان”.

وأضاف: “ربنا سندي في كل حياتي وفي شدتي وفي كل لحظة صعبة، وأنا اتعرضت في حياتي لمواقف أصعب من بعض، ومعرفش لحد النهاردة عديت منهم إزاي”.

وتابع: “أكتر موقف كلمت فيه ربنا وناجيته بالدموع لما أبويا أصر يدخلني ثانوي فني وأنا كنت عاوز أدخل ثانوي عام علشان أروح معهد فنون مسرحية، ويشاء ربنا إني وأنا داخل المدرس الثانوية الميكانيكية ألاقي قاعة أسمها المسرح المدرسي وبيجيبوا لنا أساتذة وخريجين من معهد الفنون المسرحية علشان يدربونا ويعلمونا مسرح”.

وأضاف: “الحمد لله ربنا راضاني وأوجد لى الشئ اللى انا بحبه في المكان اللى مكنتش عاوز أروحه، وبعدها ذاكرت ثانوية عامة علشان أدخل المعهد، وقتها بكيت بكاء شديد وقلت ومازلت بقول في كل دعاء وبعد كل صلاة “علمك بحالي يُغني عن سؤالي”.

صبري عبدالمنعم في رمضان 2024

يُذكر أن صبري عبد المنعم يشارك في موسم رمضان 2024 الحالي، من خلال مسلسل “بيت الرفاعي”، حيث يؤدي فيه دور رجل يملك مصنعاً، ويتعرض لظروف ما مع أمير كرارة، تقلب حياته رأساً على عقب.

ويشارك في بطولة مسلسل “بيت الرفاعي” عدد كبير من النجوم، على رأسهم: أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد رزق، محمد لطفي، تامر نبيل…، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.

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