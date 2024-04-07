"معملتلهاش بلوك".. أول رد من منة فضالي على خلافها مع آيتن عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

ردت الفنانة منة فضالي، على تصريحات الفنانة آيتن عامر والتي زعمت فيها مؤخرًا أن "فضالي" عملت لها "بلوك" من على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت "فضالي"، في لقائها ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "آيتن عامر أنا معملتهاش بلوك بل بالعكس هي اللي عاملالي بلوك، وأنا اكتشفت أن هي عاملة بلوك، لما كنت داخلة على حسابها عشان أبارك لها على حاجة لقيتها شايله نفسها من عندي".

وحول وجود أزمة ومشكلة مع آيتن عامر، أوضحت:"هزعل منها ليه أنا معملتلهاش حاجة وهي زعلتني في إيه عشان أزعل منها"، مرادفة: "أنا آخر واحدة ممكن يكون عنده مشاكل نفسية ضد حد".

وأكملت: "ممكن النهاردة تغلطي فيا وتزعليني أقصى حاجة أعملها ماعبركيش، لكن لا ليا دعوة بيكي ولا أنا أقعد أغلط عليكي ولا أحطك في حساباتي.. أنتي مش في دماغي أساسًا".

يذكر أن الفنانة آيتن عامر، قالت في لقائها ببرنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة إنّ الفنانة منة فضالي غاضبة منها.

وأضافت: "والله عاملة لي بلوك ومش فاهمة ولا عارفة ليه واستغربت جدا، لقيت حد بعتلي بوست حاجة بتضحك هي مشيرها بدخل على اللينك لقيت الصفحة مقفولة طلعت صفحة منة فضالي".

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