بسبب خلافات مع طليقها.. منع ساندي من السفر لدفن والدتها في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الممثلة إيناس علي، شقيقة الفنانة ساندي عن وفاة والدتها، ومنع شقيقتها من السفر إلى الخارج لتدفن جثمان والدتها في تونس، بسبب خلافها مع طليقها.

وأوضحت "علي"، أن طليق شقيقتها ساندي قدم بلاغًا لمنعها من السفر إلى الخارج، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك".

ونشرت إيناس علي، تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قالت فيها: "قولوا معايا حسبي الله ونعمة الوكيل فيك يا علي يا أبو طرية، والد افا بنت أختي، أنا كنت الصبح في المطار مع جثمان والدتي، عشان أروح أکرمها وأدفنها بس لقيته عاملها منع سفر لافا".

وأضافت: "يعني لازم أنا أو ساندي منسافرش، ونرجع بافا مصر عشان ممنوعة من السفر، وقع الاختيار عليا إني مروحش أدفن أمي، قولوا حسبي الله ونعمة الوكيل فيك يا علي، يا أبو طرية حرمني أدفن أمي حرمني أكرم أمي حرمني أودعها حرمني".

أعلنت الفنانة التونسية ساندي، أمس السبت، وفاة والدتها عبر حسابها الرسمي على "الفيس بوك": توفيت إلي رحمة الله أمي الحبيبة وستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد ".

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