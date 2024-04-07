رامز جلال يعرض مشاهد جديدة لم تذاع من قبل لضيوف "رامز جاب من الآخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يعرض الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامج رامز جاب من الآخر، مشاهد مجمعة ولقطات للضيوف لم تذاع في الحلقات السابقة.

ويُذاع برنامج رامز جاب من الآخر، تقديم الفنان رامز جلال، على قناة MBC مصر، عقب أذان المغرب مباشرة.

واستضاف رامز جلال في البرنامج عدد من ضحايا هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، سمية الخشاب، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمدالسقا.

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