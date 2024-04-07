طلب يد المذيعة للزواج.. رامز جلال يعرض كواليس حلقة البليهي في رامز جاب من الآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عرض الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامج رامز جاب من الآخر، مشاهد مجمعة ولقطات للضيوف لم تعرض في الحلقات السابقة.

وأذاع رامز جلال، فقرة بعنوان "كشف المستور"، وهي التي يترك فيها ضيوف البرنامج مع المذيعة، وأبرزهم كان مطرب المهرجانات أحمد خالد "كزبرة"، ولاعب فريق الهلال السعودي علي البليهي.

وترك رامز جلال "البليهي" مدافع الهلال السعودي، مع مذيعة فقرة كشف المستور"، وعرض الحديث الذي دار بينهم في الكواليس.

وعلق "رامز" على حلقة البليهي مع المذيعة، قائلا: "جاي يتجوز وتقمص شخصية العريس وهيس آخر تهييس".

كما تحدث "البليهي" مع رامز عن المذيعة قائلًا: "المذيعة اللي برا إيش وضعها؟".

وسأل "البليهي" المذيعة: "متجوزة؟"، لترد عليه: "لا"، ثم رد عليها قائلًا: "إن شاء الله أخطبك من رامز وأمي تشوف الحلقة".

ويُذاع برنامج رامز جاب من الآخر، تقديم الفنان رامز جلال، على قناة MBC مصر، عقب أذان المغرب مباشرة.

واستضاف رامز جلال في البرنامج عدد من ضحايا هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، سمية الخشاب، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمدالسقا.

اقرأ أيضا..

طليقة حسن شاكوش تتصدر قوائم مواقع التواصل بعد حلقتها في "رامز جاب من الأخر"

أحمد شاكر عبداللطيف: رقمنة تاريخ الفنان يضمن حفظه للأجيال القادمة