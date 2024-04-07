"علم المذيعة الأكشن".. رامز جلال يعرض مشاهد من حلقة أحمد السقا في رامز جاب من الآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أذاع الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامج رامز جاب من الآخر، مشاهد مجمعة ولقطات للضيوف لم تعرض في الحلقات السابقة.

وعرض رامز جلال، كواليس حلقة الفنان أحمد السقا، مع الفنان باسم سمرة، في رامز جاب من الآخر.

واستضاف رامز جلال، ضيوفه في فقرة بعنوان "كشف المستور"، وهي التي يترك فيها ضيوف البرنامج مع المذيعة مقدمة البرنامج، وكان من ضمنهم الفنان أحمد السقا.

وعلق رامز جلال على "السقا": "صورة مها مراته كانت قدامه ولمَّ نفسه وفضل محافظ على كلامه وحن للأكشن والضرب والأوضة قامت فيها حرب، وعلم المذيعة الأكشن".

ويُذاع برنامج رامز جاب من الآخر، تقديم الفنان رامز جلال، على قناة MBC مصر، عقب أذان المغرب مباشرة.

واستضاف رامز جلال في البرنامج عدد من ضحايا هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، سمية الخشاب، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمدالسقا.