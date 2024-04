شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 28.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 28، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

شهدت الحلقة 27 من مسلسل بيت الرفاعى اقتناع ياسين "أمير كرارة" بأن خطف الطفل ابن عجوزة هو الحل الأنسب، ويذهب لمقابلته أمام منزله قبل ذهابه إلى القسم وعمل محضر، ويطلب ياسين من عجوزة تسليم فاروق "أحمد رزق" مقابل إرجاع ابنه مرة أخرى، ويطلب منه تسليم فاروق، ويرفض عجوزة وينكر أيضاً أنه من قتل نسمة.

ويهدد ياسين عجوزة بأنه سيرمى ابنه في الشارع، ولن يجده طيلة حياته، ليوافق عجوزة على التعاون مع ياسين، ولكن في نفس الوقت يذهب ويخبر فاروق بما دار بينه وبين ياسين، ويكشف له أن ياسين هدده وطلب منه الإبلاغ عنه، ويعترف بأنه حرض على قتل نسمة، ويقرر فاروق مساعدته حتى يستعيد ابنه من ياسين.

وشهد الحلقة 27 من مسلسل بيت الرفاعى رد فاروق على تحرير يحيى "تامر نبيل" محضرا ضده حول عدم الانتهاء من تراخيص البازار، وكذلك خطف والدته ناهد وإجراء ملعوب عليها أدخلها السجن، حيث قام فاروق بتحرير محضر ضد يحيى يتهمه فيها بختلاس مليون جنيه من شركة السياحة وقت عمله معه فيها.

يذهب يحيى إلى الشركة ويحصل على كافة الأوراق الخاصة بالحسابات وأعطاها إلى الضابط أحمد، وهذا الورق يثبت أن يحيى لم يختلس أي أموال من الشركة وأن بلاغ فاروق هو بلاغ كيدى، وفى نفس الوقت تفشل محاولات فاروق لإخراج والدتها ناهد من الحبس حتى بكفالة، ويتم تجديد حسبها وتحرص ناهد ابنها على ياسين بعد تخطيطه لكل ما حدث.

مسلسل بيت الرفاعي من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

