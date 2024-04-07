شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 28.. الكبير يتخانق مع بلوجر للترويج لفندق المزاريطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن حول الكبير الدوار إلى فندق المزاريطة خلال أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة On، و الحجوزات عنده كثيرة وجاء له بلوجر لحجز غرفة مقابل الترويج للفندق ولكن دخل معهم في خناقة ثم أقنعته زوجته مربوحة بالموافقة حتى يروجوا للفندق ويأتي النزلاء أكثر وأكثر وتكون له دعاية كبيرة.

ودخل جونى في خناقة كبيرة مع هجرس، بعد أن أخذ النزلاء الأجانب يغطسون في الترعة بأنابيب غاز بدل من عده الغطس ما تسبب في اختناق أحد الأجانب وعنفه جونى كثيرا.

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندى.