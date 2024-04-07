شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 28.. تامر يسرى يقترح على ريهام حجاج التقدم بشكوى للنائب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال أحداث الحلقة الثامنة والعشرين، من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، ذهبت صدفة، لأدهم - تامر يسري، تطلب منه أن يساعدها في زيارة فرح - نور إيهاب، ثم قررت صدفة أن تحكي له مشاكلها كي يساعدها، وبالفعل كشفت له عن نصب طارق - عصام السقا، وعمه عليها، وعن المليارات التي كانت تمتلكها، وحاول أدهم أن يجد لها حلاً فاقترح عليها أن تذهب للنائب العام وتقدم بلاغًا ضد طارق وعمه، ولكن صدفة رفضت فعل ذلك.

وكانت قد بدأت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، بتنفيذ غادة - رانيا الخواجة، لاتفاقها مع جلال - رشدي الشامي، حيث قامت بفتح باب شقة طارق - عصام السقا، حتي تسهل على مصباح - عمرو صحصاح، الدخول لقتل طارق، وبمجرد أن دخل مصباح الشقة وجد الشرطة وراءه وأمسكت به وقام هو بالاعتراف بكل شيء عن الإتفاق وتم القبض عليه وعلي غادة.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز. شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان