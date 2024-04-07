فن ومشاهير

محمد عادل إمام عن هالة فاخر: "دايما وشها حلو عليا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان محمد عادل إمام، عن علاقته بالفنانة هالة فاخر بعد تعاونهما بمسلسل "كوبرا"، مؤكدا أن "وشها حلو عليه".

ونشر إمام، صورة له مع هالة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النجمة القديرة هالة فاخر.. بحبها وبحب الشغل معاها".

وأضاف: "تالت عمل لينا مع بعض (كابتن مصر، وأبو نسب، وكوبرا) .. التلاتة كسروا الدنيا ودايما وشها حلو عليا.. شكرا على ظهورك الجميل والمميز في المسلسل".

تدور أحداث مسلسل"كوبرا" فى دراما شعبية حول علي كوبرا الذي يدخل في صراع مع المعلم شيخون بمساعدة صديقه سيكا وأصدقاء السجن القدامى.

المسلسل بطولة محمد عادل إمام، محمود عبد المغني، مجدي كامل، أحمد بحر "كزبرة"، منة فضالي، وحجاج عبد العظيم، وعدد من الفنانين، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج أحمد شفيق.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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