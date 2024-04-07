أول رد من أحمد العوضي على المشككين في مسابقات السوشيال ميديا وطريقة اختيار الفائزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

رد الفنان أحمد العوضي، على الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، والتشكيك في نزاهة المسابقات التي يعلن عنها عبر صفحته على موقع "فيسبوك" بالتزامن مع عرض مسلسل حق عرب.

وقال "العوضي"، في لقائه ببرنامج "ع المسرح"، تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب، المذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، اليوم الأحد، إنه لا يسمح بأي تدخلات شخصية في المسابقات التي يعلن عنها عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، مؤكدًا أنه يدير هذه المسابقات بنفسه.

ووجهت منى عبدالوهاب، سؤالًا إلى العوضي، قائلة: "في بنت طلعت وقالت المسابقات نتايجها مفبركة لأنها كسبت ونزلوا بوست وبعدين شالوا البوست ورجعوا كسبوا حد تاني وطلع بيشتغل مع أحمد العوضي"، ليرد عليها الأخير قائلًا: "هو أنا بطلب من الناس دفع فلوس مقابل اشتراك في المسابقة !، أنا بيدخلي في اليوم نصف مليون متسابق".

وأضاف: "أنا عاهدت ربنا إن عمري ما هكسب حد أعرفه، أنا اللي بكتب السؤال وبختار الفائزين وببعت لهم رسائل وبكلمهم وأبعت لهم على الواتساب المكان وموعد تسليم الجائزة بنفسي، مفيش عندي أدمن لأن دي حاجة بيني وبين ربنا".

وعن طريقة اختيار الفائزين في مسابقة مسلسل "حق عرب"، أوضح: "بعمل سكرول على الاجابات وأقف مرة واحدة وطلع فلان، أدخل عنده أتاكد إن البروفيل بتاعه حقيقي مش مضروب، أعمل كوبي لينك وأبعت له مسدج أطلب رقم التليفون وأكلمه بنفسي عشان أبعت له مكان وموعد تسليم الجائزة".

وأشار إلى أن عدد الفائزين في المسابقات التي أعلن عنها خلال شهر رمضان من حوالي 150 إلى 200 متسابق، متسائلًا: "هل أنا أعرف 200 شخص عشان أكسبهم".

وأتم: "اللي بيقول كسبت واحد عمل معايا مشهد، هاتولي المشهد اللي مثل فيه معايا، هاتوا أوردر التمثيل من على تليفونه"، مؤكدًا: "هذا لم ولن يحدث".

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