بـ "إطلالة أنيقة".. أحدث ظهور لـ مي عمر والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة مي عمر، أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء عرض مسلسلها "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.

وشاركت "مي"، الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة أبرزت ملامحها، حيث ارتدت "جيب مشجر، وقميص أبيض".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "يا جماله القمر" ، "عنوان الجمال و الرقة" ، "جمالك" ، "قمر" ، "جميلة ما شاء الله".

وشاركت مي عمر في سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة كلًا من أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، هدير عبدالناصر، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

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